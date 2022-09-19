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Факти / Україна / Суспільство

Жителям деокупованої Херсонщини радимо евакуюватися на зиму – голова ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Жителям деокупованої Херсонщини радимо евакуюватися на зиму – голова ОВА
Фото: Міноборони

Жителям деокупованих населених пунктів Херсонської області радять евакуюватися на зимовий період.

Про це написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб, – написав він.

Очільник ОВА зазначив, що держава допоможе виїхати з області всім охочим. Для цього потрібно:

Зараз дивляться
  1. Звернутися на “гарячу лінію” Херсонської ОВА за номером +0800330951 або написати у чат-бот.
  2. Повідомити про намір евакуюватися – спеціалісти сформують вашу заявку.
  3. З вами зв’яжуться та повідомлять деталі евакуації.
  4. У зазначений час прийти на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.

При звернені до ОВА слід вказати свої гуманітарні потреби.

Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачуватиме українцям грошову допомогу у розмірі 2 тис. грн для дорослого та 3 тис. грн для людей з інвалідністю та дітей.

Крім цього, ВПО зможуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій.

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