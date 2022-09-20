Вересень, 19 в 23:15

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення Лиману Донецької області відкриє оперативний простір для просування ЗСУ до Сватового Луганської області.

Про це він розповідає в ефірі Фейгін Live.

За словами Арестовича, наші Сили оборони продовжують рухатися на лівий берег річки Оскіл та прямують у бік Лиману.

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– Вже майже офіційно кажуть, що ЗСУ взяли населені пункти у районі Лиману. Просування йде на лівий берег. З такими темпами протягом короткого часу Лиман може опинитися в оточенні чи взятим. Це відкриває шляхи на Сватове, – заявляє радник ОПУ.

Таке просування Сил оборони України розширює плацдарм бойових дій у Луганській області. Саме тому представники терористичних “Л/ДНР” поспішили сьогодні оголосити про проведення “референдумів”.

– Можна тільки уявити, наскільки у них погані справи у військовому плані, якщо вони намагаються політичним шляхом забезпечити собі статус російської території, – зазначає Арестович.

За його словами, російські війська не встигають створювати лінію оборони, тож у деяких місцях ЗСУ може йти на прорив.