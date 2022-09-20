Вересень, 20 в 11:14

Вугілля доволі часто використовують для опалення будинку. Українцям саме час починати готуватися до зимових морозів, тому сьогодні питання запасу вугілля як ніколи актуальне.

Де в Україні купити недороге вугілля – дізнавалися Факти ICTV.

Укрресурс

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Одна з великих компаній в Україні, яка займається виробництвом та продажем вугілля, а також марок вугілля подвійного призначення.

Якщо хочете запастись вугіллям надовго, Укрресурс допоможе в цьому. Компанія здійснює продаж сировини оптом, тому з нею співпрацюють промислові підприємства по всій Україні.

Укрресурс має сертифікати якості та великий автопарк необхідної техніки для доставки сировини.

АБУ

Розшифровується назва компанії як Альянс будівельників України. АБУ пропонує покупцям якісне Вугілля ДГ 13-100 антрацит горішок.

Доставка здійснюється по Києву та області в найкоротші терміни після замовлення. Тут можна придбати вугілля навалом або у мішках.

Вугілля має усі необхідні сертифікати якості. Номер телефону для замовлення – +38 (050) 398 14 02.

Baza-Drov

Це сучасна компанія, що займається продажем твердого палива. Тут ви зможете придбати різні типи вугілля для різноманітних потреб – для опалення, грилю, шашлику, котла дачі тощо.

Ще Baza-Drov пропонує покупцям дрова, брикети, пиломатеріали тощо.

Вугілля можна забрати самостійно або замовити доставку, яка здійснюється лише Києвом та в область.

Телефонуйте за номерами:

(050) 222-73-23;

(097) 222-73-23;

(093) 222-73-23.

Дрова Київ

Незважаючи на назву, компанія продає будь-яке паливо. Тут можна придбати дрова усіх порід та розмірів, а також паливні брикети, пелети, деревне вугілля тощо.

Доставка вугілля та іншої продукції здійснюється на всій території України.

Дрова Київ пропонує покупцям широкий вибір вугілля на будь-які потреби – антрацит,

вугілля марки ДГ, вугілля фасоване, деревне (з яблуні), вугілля твердих порід та багато чого іншого.

Номери телефону для замовлення вугілля:

(063)-301-71-86;

(067)-570-97-49.

ibud.ua

На сайті представлені різні види вугілля, які поділяються за типом та призначенням.

Компанія продає кам’яне вугілля та антрацит. Купити сировину ви можете відразу у мішках або в розсипну.

OLX

В Україні існує багато інтернет-майданчиків для продажу різноманітних товарів. Вугілля не стало виключенням.

На сайті OLX можна знайти будь-які типи вугілля за різними цінами. Ціна коливається від 2 тис. грн до 20 тис. грн.

Єдиний мінус – продавці не мають загальної системи розрахунку обсягу вугілля. Деякі продають у тонах, а хтось – у мішках.