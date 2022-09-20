Вересень, 20 в 11:14

Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський вкотре отримав кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним Силам України в умовах російської агресії.

Заохочувальною відзнакою-медаллю За особливу службу ІІІ ступеня Григорія Козловського нагородив т.в.о. командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45 Окремої артилерійської бригади.

– Командування 45 Окремої артилерійської бригади висловлює Вам щиру подяку за надання допомоги нашій військовій частині. У цей важкий для України час Ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян. Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків, – йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також подяку висловили бійці 47 артилерійської бригади – За вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу.

Ще одна грамота надійшла від 184 Навчального центру – за тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги.

Щирі слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – за тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги Збройним силам України.

– З початку війни і я як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб Рух не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом – задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені – всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті, – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський додав, що такі відзнаки надихають потроювати зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше.

– Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям, – каже Григорій Козловський.

Як повідомлялося, наприкінці серпня президент футбольного клубу Рух передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою Знак пошани за допомогу ЗСУ.