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Григорій Козловський знову відзначений медаллю, грамотами та подяками за допомогу ЗСУ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Григорій Козловський знову відзначений медаллю, грамотами та подяками за допомогу ЗСУ

Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський вкотре отримав кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним Силам України в умовах російської агресії.

Заохочувальною відзнакою-медаллю За особливу службу ІІІ ступеня Григорія Козловського нагородив т.в.о. командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45 Окремої артилерійської бригади.

– Командування 45 Окремої артилерійської бригади висловлює Вам щиру подяку за надання допомоги нашій військовій частині. У цей важкий для України час Ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян.

Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків, – йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також подяку висловили бійці 47 артилерійської бригади – За вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу.

Ще одна грамота надійшла від 184 Навчального центру – за тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги.

Щирі слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – за тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги Збройним силам України.

– З початку війни і я як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб Рух не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу.

Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом – задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені – всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті, – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський додав, що такі відзнаки надихають потроювати зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше.

– Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям, – каже Григорій Козловський.

Як повідомлялося, наприкінці серпня президент футбольного клубу Рух передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою Знак пошани за допомогу ЗСУ.

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