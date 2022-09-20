Вересень, 20 в 16:03

Сьогодні, 20 вересня, у Києві відновили роботу перші три ресторани мережі McDonald’s. Ця подія викликала неабиякий ажіотаж серед українців, які скучили за легендарним фастфудом.

Саме тому вже за 20 хвилин після відкриття ресторанів у служби доставки Glovo закінчилися вільні кур’єри, а у мережі з’явилися перекупники, які вирішили продавати фастфуд на OLX.

Факти ICTV зібрали добірку жартів та мемів про перший день роботи McDonald’s у Києві.

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Щодо перекупників, то на сервісі купівлі/продажу OLX можна знайти кілька оголошень про доставку їжі з McDonald’s.

Українці готові доставляти фастфуд навіть Новою поштою. У середньому ціна на доставку з Лівого берега становить 200 грн. За кожен додатковий кілометр від закладу до вашого дому доведеться доплатити 18 грн.

Нагадаємо, що з 20 вересня ресторани McDonald’s працюють тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.

Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни. До речі, у мережі з’явилося меню ресторанів McDonald’s з новими цінами.

Фото: Liga.net