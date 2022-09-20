Окупанту розповіли, що жодних відпусток на фронті він не матиме – перехоплення

Вересень, 20 в 20:00

Дружина російського військового, який зараз воює в Україні, у телефонній розмові розповіла йому, що учасникам “спеціальної військової операції” відпустку не дають. Так їй сказали на зборах у військовій частині.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України, яке опублікувало перехоплення телефонної розмови.

Так, дружина окупанта називає те зібрання клоунадою, і що самі офіцери там поводилися зверхньо.

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– Поставили запитання щодо виділення земель. Сказали, що землю дадуть не всім, а лише тим, хто потребує. Тобто якщо у тебе є власне житло, тобі нічого не дадуть. Запитали про відпустки. Так сказали, що учасникам “СВО” взагалі не передбачено відпустку. Загалом, сходили до вас на збори, як у цирк, — бідкається жінка.

Раніше Головне управління розвідки України оприлюднило запис розмови окупантів, де вони вихваляються, як мародерять і влаштовують безлад на тимчасово захоплених українських територіях.

Також СБУ перехопила розмову окупанта з дівчиною, яка вимагала, щоб її хлопець привіз із війни кітель, нашивки, берці та інші речі, зняті з тіл убитих в бою українців.

Фото: Головне управління розвідки МО України