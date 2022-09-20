Премія HR-бренд 2022: коли відбудеться презентація номінантів та як зареєструватися

Вересень, 20 в 12:57

З 22 вересня до 20 жовтня відбудеться знакова подія для бізнесу та HR-спільноти – Всеукраїнський онлайн-марафон презентацій кейсів номінантів Премії HR-бренд 2022.

Дати етеру онлайн-марафону: 22 та 29 вересня, 4, 6, 11, 13, 18 та 20 жовтня. Початок о 15:00.

Для реєстрації на Всеукраїнський онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд 2022 перейдіть за посиланням.

Зараз дивляться

Премія HR-бренд – це незалежна авторитетна премія за найкращу роботу з людським капіталом, репутацією та іміджем компанії як роботодавця.

Фокус Премії HR-бренд 2022 – як компанії перелаштували свою роботу з людьми в нових реаліях.

На онлайн-марафоні Премії HR-бренд будуть представлені 50 кейсів, номінованих на здобуття Премії, від 39 провідних компаній України.

Номінанти Премії HR-бренд 2022: Acino, Астарта, Ашан Україна, Агромат, Аптека низьких цін, Ibox bank, Varus, DataArt, Дарниця, ДТЕК, G5 International, Genesis, GlobalLogic, Innovecs, Intellias, Ельдорадо.

А також EPAM, Епіцентр, Кіддісвіт, Kernel, Контінентал Фармерз Груп, Lantmannen AXA, Luxsoft, Мazars, Міжнародна платіжна система LEO, Миронівський хлібопродукт, N-IX, Нова пошта, ОЛІС, ОККО, OTP bank, PepsiCo Україна, ПУМБ, Ciklum, SPD-Ukraine, Syngenta, Uklon, Укрзалізниця, Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Партнери Премії HR-бренд 2022: Starlight Media, PIN-UP, Teva, Kestria, EBA, Ліга: Закон.

Цього року ключовими темами більшості проєктів, поданих на здобуття Премії, стали людиноцентричність в управлінні талантами, трансформація функції HR в умовах нових реалій, підтримка життєстійкості та продуктивності команд, трансформація корпоративної культури.

Також приділятимуть увагу темам: як культурний код компанії допомагає вистояти в умовах війни; використання digital-технологій та автоматизація HR-процесів, нові підходи в онлайн-навчанні та розвитку працівників, залучення талановитої молоді та надання можливості світчерам почати свій шлях в ІT.

На онлайн-марафоні Премії HR-бренд будуть представлені E-learning-проєкти року, соціальні та благодійні ініціативи, комунікаційні програми про героїчні бренди і сміливість людей.

Програму онлайн-марафону ви може переглянути тут.

Участь в онлайн-марафоні Премії Досвід роботодавців в умовах війни: кейси номінантів Премії HR-бренд 2022 безкоштовна. Реєстрація обов’язкова.

Після реєстрації вам на пошту надійде посилання на прямий ефір.

Долучайтеся до події. Підтримаємо сміливих і незламних HR, які перезбирають моделі та винаходять нові інструменти.

На марафоні також розглядатимуть питання: як стратегічні партнери бізнесу тримають економічний фронт, наближаючи перемогу.

Інформацію про номінантів на Премію HR-бренд 2022 шукайте тут.