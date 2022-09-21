Вересень, 21 в 13:45

Заморозки йдуть в Україну на зміну тривалому дощовому періоду. Синоптики Укргідрометцентру попереджають про небезпечні метеорологічні явища у західних, північних та центральних областях у наближчі дні.

За їхніми прогнозами, вночі 23-24 вересня у західних, північних, а 24 числа і в центральних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів. Це відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

У ці дні заморозки прогнозують і у Київській області, але синоптики наголошують, що попередження не стосується самого Києва.

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Загалом погода у вересні цілком відповідає прогнозам метеорологів на на осінь 2022 року.