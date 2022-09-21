Вересень, 21 в 15:13

З моменту наказу російського президента про вторгнення в Україну минуло майже сім місяців. Звуки сирен, артилерійських залпів та вибухів ракет українці запам’ятають на усе життя.

Ворог хотів захопити Україну за три дні, але повномасштабна війна проти російського вторгнення досі триває.

Факти ICTV зібрали прогнози українських та закордонних експертів, щоб з’ясувати, скільки ще триватиме війна в Україні та чи зміниться ситуація на фронті після оголошення в РФ загальної мобілізації.

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Як довго в Україні триватиме війна – прогнози експертів

І українські, і закордонні експерти доволі часто висловлюють прогнози щодо тривалості війни в України.

Згідно з найбільш песимістичною оцінкою військового експерта Олега Жданова, бойові дії можуть закінчитися влітку 2023 року.

Він зазначив, що, за деякими прогнозами, війна може тривати до наступної осені, проте не погодився з ними.

– Можу вам запропонувати такий варіант: формула прогнозу закінчення війни. Її треба прикладати до дня початку масових поставок техніки і озброєння для ЗСУ. Як тільки підуть у промислових обсягах (десятками, сотнями) сюди партії озброєння, з цього моменту ще треба підтягнути дату повернення наших військовослужбовців з навчання з військових центрів наших країн-партнерів. Ось від цієї дати три-чотири тижні – буде готовність (до контрнаступу, – Ред.), – вважає Жданов.

Жданов нагадав, що за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), звільнення Херсонської області триватиме не один тиждень, а може, і не один місяць.

– Якщо лендліз запрацює з 1 жовтня, і ми почнемо отримувати техніку, то лише у листопаді ми зможемо виставити комплект бригад, який міг би проводити контрнаступальні дії на оперативних напрямках. Все це може затягнутися на весну, літо наступного року. Наступати дуже важко, набагато важче, ніж вести оборонну операцію, – сказав Жданов.

За оптимістичним прогнозом Жданова, у ЗСУ є перспектива вийти на кордони 1991 року на початку весни наступного року, якщо зброя надійде швидко, а російська оборона почне активно сипатись.

А ось військовий експерт Петро Черник на початку вересня заявив, що восени інтенсивність активних бойових дій в Україні може зменшитись, а наступного року війна розгортатиметься з новою силою.

– На мій погляд, війна затихає на осінь і з новою силою розгоратиметься наступного року, – зазначив експерт.

Натомість відомий український журналіст Юрій Бутусов дає зовсім не радісні прогнози. Він вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли будуть звільнені всі окуповані території.

– Війна не закінчиться найближчим часом, ні до кінця осені, ні до кінця зими, усі прогнозисти, які розповідають про терміни, просто намагаються заволодіти увагою публіки. Війна тривала 8 років, і може тривати ще довгі роки, – каже журналіст.

Натомість військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Росія все ще має значні ресурси, щоб і надалі продовжувати війну проти України. За його словами, окупанти мають перевагу над ЗСУ в кількості солдатів та артилерії.

– Тут не треба бути супероптимістичними, ми повинні бути реалістами. У нас недостатньо сил, щоб як ніж – пройти вглиб окупованих територій і звільнити Крим тощо. Скоріш за все, ми будемо воювати впродовж всього 2023 року. Ресурсів у Росії більше. Зокрема, людських та артилерійських – щоб до кінця року підтримувати бойовий темп,

– пояснив фахівець.

Політолог Андрій Вігірінський цілком підтримує Нарожного та зазначає, що західні аналітики у своїх прогнозах припускають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися.

– Українцям доведеться змиритися з цими термінами. Війна точно не закінчиться протягом цього року чи взимку, – зазначив Вігірінський.

Такі висновки можна робити з огляду на постачання нового озброєння для української армії.

За словами політолога, новий пакет військової допомоги від США розрахований на тривалий термін. Німеччина також запланувала постачання певних видів зброї на 2023 рік.

– Станом на сьогодні можна говорити про те, що країни, які підтримують Україну, усвідомлюють, що війна затягнеться щонайменше на рік. З огляду на це вони і планують свою підтримку, – сказав політолог.

Що кажуть закордонні експерти

Експерти американського інституту вивчення війни ISW попереджають, що українцям потрібно бути готовими, що війна може все ж таки затягнутись до 2023 року.

– Звісно, що зараз триває контрнаступ, але для його продовження потрібна буде нова підготовка, – зазначають в ISW.

В інституті війни наголошують, що за цей час окупанти можуть встигнути відновити певну оборонну лінію, що може уповільнити звільнення українських територій.

Експерти впевнені, що Україна вже переламала хід війни на свою користь, тому з новими наступами ЗСУ російські війська все більше втрачатимуть здатність битись та реагувати на атаки.

Чи зміниться ситуація на фронті після оголошення в РФ загальної мобілізації

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов зазначає, що питання мобілізації не про сьогодні, це скоріше середньострокова перспектива.

– Коли наберуть людей, їх потрібно розкидати по частинах, видати форму та зброю, провести підготовку. Як правило, в арміях на це йде близько 1,5-2 місяці. Тобто появу на фронті частин, які будуть сьогодні сформовані з мобілізованих росіян, варто очікувати через два місяці. А що буде на фронті через два місяці, поки не зрозуміло, – зауважує експерт.

Жирохов також додає, що мобілізацією РФ готується до війни на виснаження.

– Мобілізація в РФ – це про війну надалі, на весну 2023 року. Якщо буде люта зима, що промерзнуть дороги, то на лютий 2023 року, – зазначає експерт.

Військовий експерт додає, що зараз говорити про закінчення війни дуже рано.

– Попереду ще величезні битви, битви за Донбас. Я думаю, що росіяни будуть намагатися просунутись в бік Одеси, тому на нас чекають ще великі бойові дії, – спрогнозував експерт.

На думку експерта, повномасштабна війна буде тривати більше року, до зими 2023 точно.