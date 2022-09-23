Вересень, 22 в 23:44

На Херсонському напрямку у будівлю, де перебували кадирівці, прилетіло кілька ракет від ЗСУ. Десятки окупантів загинули.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, на Херсонському напрямку кадирівці знаходяться вже давно.

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– Доблесні джигіти Кадирова приїхали у великій кількості. Вони приїхали давно, але позавчора (20 вересня – Ред.) з ними трапилося лихо. Саме в ту будівлю, де вони сиділи, прилетіло багато усіляких ракет, – розповів Арестович.

Він заявив, що понад 40 окупантів ліквідовано, ще 30 із різними пораненнями госпіталізували.

19 вересня на тимчасово окупованій території Луганської області знищили базу російських окупантів та ворожу техніку.

Раніше повідомлялося, що у Сватовому після вибуху в готелі загинуло близько 200 солдатів армії РФ.

Крім того, ЗСУ знищили у Сватовому автовокзал, всередині якого проживали рашисти.

Фото: ГУР Міноборони