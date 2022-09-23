Вересень, 23 в 16:02

Російська армія почала інтенсивно використовувати безпілотники-камікадзе Shahed-136 проти позицій української армії.

Все частіше почали з’являтися новини, що ЗСУ збиває іранські безпілотники.

Російська армія використовує іранські дрони-камікадзе переважно для атаки бронетехніки, артилерійських позицій та інших стаціонарних об’єктів.

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Що відомо про іранські дрони Shahed-136 та на що вони здатні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Дрони Shahed-136: призначення та можливості

Shahed-136 (дрон-камікадзе) – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною.

Вони здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати після отримання команди від оператора.

Також дрон здатний виконувати завдання, яке йому заклали автоматично.

Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.

Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Ці безпілотники невеликі за розміром та літають низько, тому українським системам ППО важко їх відстежити.

Ці дрони можуть долати відстань до 2500 км і зазвичай їх запускають парами чи навіть стаями.

Shahed-136 мають модифікації з камерами спостереження, які здатні завдавати високоточні удари. Однак більш поширеним є варіант без камер, що наводиться за супутниковими координатами та здатний вражати лише стаціонарні об’єкти.

Ціль знищується боєголовкою, розміщеною у носовій частині апарату.

Shahed-136 запускається під невеликим кутом угору зі спеціальної пускової установки.

Портативна стартова рама з кількома безпілотниками дозволяє швидко переміщатися за допомогою будь-якого відповідного транспортного засобу.

Ракетний двигун, що відкидається незабаром після запуску, допомагає безпілотнику набути швидкості та висоти.

Небезпека дрона полягає у можливості нанесення точних ударів з великої відстані.

Технічні характеристики

Дальність польоту — до 2500 км.

Швидкість – 185 км/год.

Вага — 200 кг.

Довжина — 3,5 м.

Розмах крил — 2,5 м.

Боєголовка — в носовій частині.

Запуск — зі спеціальної платформи.

Головна частина може становити до 50 кг вибухівки.

Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1300-1600 км.

А швидкість 185 км/год дозволяє збивати Shahed звичайною стрілецькою зброєю.

Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники створюють сильний шум, який дозволяє знайти та знищити їх.

Де в Україні були зафіксовані Shahed-136

23 вересня 2022 року Shahed-136, керований російськими окупантами, завдав удару по Одесі.

22 вересня у небі над Миколаївською областю зенітники Повітряних сил знищили чотири ворожих дрони Shahed-136 іранського виробництва.

Вранці цього ж дня дрон-камікадзе атакував Кривий Ріг.

Напередодні, 21 вересня 2022 року, ворог атакував дронами прибережну зону Очакова Миколаївської області.

А ще один збили українські захисники. Інший самоліквідувався ударом по узбережжю.

Цікаво, що росіяни маскують дронит та маркують їх як Герань-2.

Також після звільнення Куп’янська Харківської області було помічено Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.

Доволі часто цей дрон помічають на півдні України.