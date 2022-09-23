Гучні та непомітні для ППО: на що здатні дрони-камікадзе Shahed-136
Російська армія почала інтенсивно використовувати безпілотники-камікадзе Shahed-136 проти позицій української армії.
Все частіше почали з’являтися новини, що ЗСУ збиває іранські безпілотники.
Російська армія використовує іранські дрони-камікадзе переважно для атаки бронетехніки, артилерійських позицій та інших стаціонарних об’єктів.
Що відомо про іранські дрони Shahed-136 та на що вони здатні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Дрони Shahed-136: призначення та можливості
Shahed-136 (дрон-камікадзе) – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною.
Вони здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати після отримання команди від оператора.
Також дрон здатний виконувати завдання, яке йому заклали автоматично.
Shahed-136 призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами.
Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.
Ці безпілотники невеликі за розміром та літають низько, тому українським системам ППО важко їх відстежити.
Ці дрони можуть долати відстань до 2500 км і зазвичай їх запускають парами чи навіть стаями.
Shahed-136 мають модифікації з камерами спостереження, які здатні завдавати високоточні удари. Однак більш поширеним є варіант без камер, що наводиться за супутниковими координатами та здатний вражати лише стаціонарні об’єкти.
Ціль знищується боєголовкою, розміщеною у носовій частині апарату.
Shahed-136 запускається під невеликим кутом угору зі спеціальної пускової установки.
Портативна стартова рама з кількома безпілотниками дозволяє швидко переміщатися за допомогою будь-якого відповідного транспортного засобу.
Ракетний двигун, що відкидається незабаром після запуску, допомагає безпілотнику набути швидкості та висоти.
Небезпека дрона полягає у можливості нанесення точних ударів з великої відстані.
Технічні характеристики
- Дальність польоту — до 2500 км.
- Швидкість – 185 км/год.
- Вага — 200 кг.
- Довжина — 3,5 м.
- Розмах крил — 2,5 м.
- Боєголовка — в носовій частині.
- Запуск — зі спеціальної платформи.
- Головна частина може становити до 50 кг вибухівки.
Військові експерти зазначають, що реальна дальність польоту іранських ударних безпілотників може становити 1300-1600 км.
А швидкість 185 км/год дозволяє збивати Shahed звичайною стрілецькою зброєю.
Попри проблематичність виявлення радаром, безпілотники створюють сильний шум, який дозволяє знайти та знищити їх.
Де в Україні були зафіксовані Shahed-136
23 вересня 2022 року Shahed-136, керований російськими окупантами, завдав удару по Одесі.
22 вересня у небі над Миколаївською областю зенітники Повітряних сил знищили чотири ворожих дрони Shahed-136 іранського виробництва.
Вранці цього ж дня дрон-камікадзе атакував Кривий Ріг.
Напередодні, 21 вересня 2022 року, ворог атакував дронами прибережну зону Очакова Миколаївської області.
А ще один збили українські захисники. Інший самоліквідувався ударом по узбережжю.
Цікаво, що росіяни маскують дронит та маркують їх як Герань-2.
Також після звільнення Куп’янська Харківської області було помічено Shahed-136, який, ймовірно, використовувався російськими окупантами.
Доволі часто цей дрон помічають на півдні України.