Вересень, 23 в 16:49

З настанням осені та перших холодів все частіше виникає питання про придбання різних приладів, які зігрівають за найнижчих температур.

Але для того, щоб зігрітися, як правило, не потрібно купувати безліч обігрівачів, які витрачають електроенергію. Можна придивитися до електричної ковдри.

Як правильно вибрати електроковдру – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Як вибрати безпечну електроковдру

Насамперед потрібно знати, що електроковдра – не те саме, що електропростирадло. Електричне простирадло на перший погляд не відрізняється від ковдри.

Справді, вони мають однакову форму, матеріал виготовлення і внутрішні нагрівачі.

Але особливість полягає в тому, що електроковдра товстіша і підходить не тільки для зігрівання у міжсезоння, але і для морозних ночей.

Щоб вибрати хорошу електроковдру, потрібно враховувати такі правила:

Підігрівальна система. Ковдра повинна мати кілька режимів нагрівання. Це потрібно для того, щоб вам було комфортніше змінювати режим відповідно до температури в будинку. Нові моделі зараз мають і по шість режимів нагріву. Відповідно, це впливає на ціну виробу.

Функція автовимкнення. Напевно, найважливіше правило при виборі електроковдри – наявність автовідключення. Це не лише питання безпеки, а й економії електроенергії.

Декілька обігріваючих зон. Якщо електроковдра має не одну зону обігріву, а кілька, то в разі поломки однієї зони інші продовжуватимуть працювати і забезпечать вас теплом.

Категорія прання. Ковдри можна прати в пральній машинці, а можна за допомогою сухого чищення. Вибирайте варіант, який вам підходить більше.

Як безпечно користуватися електроковдрою

У пристрої ковдри є нагрівальний елемент, тому особливу увагу в цьому питанні потрібно приділяти безпеці.