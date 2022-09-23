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Факти / Україна / Суспільство

За працевлаштування людей передпенсійного віку та молоді роботодавці отримуватимуть компенсацію – умови

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
робота в офісі
Фото: Depositphotos

Роботодавці, які прийматимуть на роботу молодь та людей передпенсійного віку зможуть отримувати компенсацію.

Такі умови передбачені законопроєктом №6067, ухваленим депутатами Верховної Ради.

Хто зможе отримати компенсацію та що передбачено – дізнавалися Факти ICTV.

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Хто отримуватиме компенсацію

Отримувати компенсацію зможуть роботодавці, які прийняли на роботу: 

  • молодь (зокрема, на перше робоче місце);
  • учасників бойових дій;
  • одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб, які через п’ять років досягнуть пенсійного віку;
  • людей з інвалідністю;
  • довготривалих безробітних та інші вразливі категорії громадян.

Варто зазначити, що ухваленим законопроєктом Рада хоче вдосконалити роботу служби зайнятості та стимулювати роботодавців працевлаштовувати вразливі верстви населення.

– Така урядова ініціатива ще більше допоможе активізувати ринок праці в Україні, підвищити податкові надходження та буде важливим кроком на шляху до подолання безробіття, – наголосила заступник міністра економіки.

Яка компенсація

Як заохочення роботодавці, що прийняли на роботу таких осіб, отримуватимуть компенсацію ЄСВ або частини зарплати з Фонду безробіття.

Крім того, зміняться також і застарілі підходи щодо допомоги безробітним у пошуку підходящої роботи. У Раді впровадили європейський метод до виплати допомоги з безробіття відповідно до страхових принципів – чим більший страховий стаж, тим більше тривалість та розмір виплат, які отримує людина.

Законопроєкт пропонує залучати більше безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони отримуватимуть вищий дохід, ніж допомога з безробіття.

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