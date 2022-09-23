Вересень, 23 в 11:02

Роботодавці, які прийматимуть на роботу молодь та людей передпенсійного віку зможуть отримувати компенсацію.

Такі умови передбачені законопроєктом №6067, ухваленим депутатами Верховної Ради.

Хто зможе отримати компенсацію та що передбачено – дізнавалися Факти ICTV.

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Хто отримуватиме компенсацію

Отримувати компенсацію зможуть роботодавці, які прийняли на роботу:

молодь (зокрема, на перше робоче місце);

учасників бойових дій;

одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;

осіб, які через п’ять років досягнуть пенсійного віку;

людей з інвалідністю;

довготривалих безробітних та інші вразливі категорії громадян.

Варто зазначити, що ухваленим законопроєктом Рада хоче вдосконалити роботу служби зайнятості та стимулювати роботодавців працевлаштовувати вразливі верстви населення.

– Така урядова ініціатива ще більше допоможе активізувати ринок праці в Україні, підвищити податкові надходження та буде важливим кроком на шляху до подолання безробіття, – наголосила заступник міністра економіки.

Яка компенсація

Як заохочення роботодавці, що прийняли на роботу таких осіб, отримуватимуть компенсацію ЄСВ або частини зарплати з Фонду безробіття.

Крім того, зміняться також і застарілі підходи щодо допомоги безробітним у пошуку підходящої роботи. У Раді впровадили європейський метод до виплати допомоги з безробіття відповідно до страхових принципів – чим більший страховий стаж, тим більше тривалість та розмір виплат, які отримує людина.

Законопроєкт пропонує залучати більше безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони отримуватимуть вищий дохід, ніж допомога з безробіття.