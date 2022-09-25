Українські воїни із ПЗРК Ігла збили ворожий винищувач Су-34
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) із ПЗРК Ігла збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Відповідне відео опублікували на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook.
Повідомляється, що військові ЗСУ збили ворожий бомбардувальник Су-34 в зоні виконання завдань.
На відео можна почути, як радіють наші військові влучному пострілу із ПЗРК. На кадрах видно вщент згорілий російський літак.
У ССО нагадали російським окупантам, що кожен їхній виліт – це те саме, що й самогубство.
– Адже українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають, – зауважили у Командуванні.
Варто зазначити, що вартість Су-34 становить близько 1 мільярда рублів.
Раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що українські воїни-десантники протягом 24 вересня збили два російських літаки Су-25 та Су-30.
Фото: скриншот з відео