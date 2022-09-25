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Українські воїни із ПЗРК Ігла збили ворожий винищувач Су-34

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Українські воїни із ПЗРК Ігла збили ворожий винищувач Су-34

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) із ПЗРК Ігла збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Відповідне відео опублікували на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що військові ЗСУ збили ворожий бомбардувальник Су-34 в зоні виконання завдань.

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На відео можна почути, як радіють наші військові влучному пострілу із ПЗРК. На кадрах видно вщент згорілий російський літак.

У ССО нагадали російським окупантам, що кожен їхній виліт – це те саме, що й самогубство.

– Адже українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають, – зауважили у Командуванні.

Варто зазначити, що вартість Су-34 становить близько 1 мільярда рублів.

Раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що українські воїни-десантники протягом 24 вересня збили два російських літаки Су-25 та Су-30.

Фото: скриншот з відео

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