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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Укрзалізниця призначила додатковий потяг Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг
Фото: УЗ

З 28 вересня з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг щоденно курсуватиме додатковий швидкий нічний потяг.

В Укрзалізниці кажуть, що зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, які планують евакуюватися в безпечніші регіони, оскільки посадка здійснюватиметься у світлу пору доби.

З Києва поїзд вирушатиме о 21:36, у Кривому Розі зупинятиметься о 07:12 та прибувати у Запоріжжя – об 11:55.

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У зворотному напрямку він вирушатиме із Запоріжжя о 14:35, зупинятиметься у Марганці о 16:16, у Нікополі – о 16:57, у Кривому Розі – о 20:25. До Києва потяг прибуватиме о 05:48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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