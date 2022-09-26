РФ використовує мобілізацію не лише для страждання людей, а й дестабілізації світу – Зеленський
Російській Федерації потрібна мобілізація не лише для продовження страждання людей в Україні та більшої дестабілізації світу, а й для фізичного знищення представників корінних народів, які живуть на тимчасово окупованих територіях.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 214 дня повномасштабної війни в Україні.
– Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу – більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної та жорсткої реакції світу, – переконаний глава держави.
Зеленський зазначив, що на території самої Росії відбувається те саме – це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану та усього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій, заявив президент.
Звернення Зеленського до росіян
– Ми бачимо, що люди, зокрема, у Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання про життя. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей – усіх, кого можуть забрати під цю російську злочинну мобілізацію, – заявив він.
Зеленський наголосив, що “якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, ми вас живими вже не відпустимо”.
– Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати або здаватися в український полон за першої ж нагоди. Чим більше громадян Росії хоча б намагатимуться захистити своє життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна, – сказав президент України.