Вересень, 25 в 23:07

Російській Федерації потрібна мобілізація не лише для продовження страждання людей в Україні та більшої дестабілізації світу, а й для фізичного знищення представників корінних народів, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 214 дня повномасштабної війни в Україні.

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– Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу – більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної та жорсткої реакції світу, – переконаний глава держави.

Зеленський зазначив, що на території самої Росії відбувається те саме – це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану та усього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій, заявив президент.

Звернення Зеленського до росіян

– Ми бачимо, що люди, зокрема, у Дагестані, почали боротися за своє життя. Ми бачимо, що вони розуміють: це питання про життя. Боріться за те, щоб не відправили на смерть ваших дітей – усіх, кого можуть забрати під цю російську злочинну мобілізацію, – заявив він.

Зеленський наголосив, що “якщо ви прийдете забирати життя наших дітей, ми вас живими вже не відпустимо”.