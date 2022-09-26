Вересень, 25 в 23:40

Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2 тис. км. На декількох напрямках є позитивні для Україні результати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 214 дня повномасштабної війни в Україні.

Зараз дивляться

– Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати, – запевнив глава держави.

Зеленський заявив, що, попри події на території Росії, політичні та військові плани держави-терориста, завдання України полягає у захисті життя та свободі для всіх українців.