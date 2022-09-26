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Факти / Україна / Суспільство

Є позитивні результати на кількох напрямках: Зеленський про бойові дії на фронті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Є позитивні результати на кількох напрямках: Зеленський про бойові дії на фронті
Фото: Факти ICTV

Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2 тис. км. На декількох напрямках є позитивні для Україні результати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 214 дня повномасштабної війни в Україні.

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– Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати, – запевнив глава держави.

Зеленський заявив, що, попри події на території Росії, політичні та військові плани держави-терориста, завдання України полягає у захисті життя та свободі для всіх українців.

– Цього тижня буде нова хвиля нашої дипломатичної активності. Нові мої звернення до політичних, бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, почують про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло, – зазначив президент України.

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