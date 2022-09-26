Є позитивні результати на кількох напрямках: Зеленський про бойові дії на фронті
Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2 тис. км. На декількох напрямках є позитивні для Україні результати.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 214 дня повномасштабної війни в Україні.
– Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати, – запевнив глава держави.
Зеленський заявив, що, попри події на території Росії, політичні та військові плани держави-терориста, завдання України полягає у захисті життя та свободі для всіх українців.
– Цього тижня буде нова хвиля нашої дипломатичної активності. Нові мої звернення до політичних, бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, почують про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло, – зазначив президент України.