Вересень, 26 в 14:53

Під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон та виїжджати за межі України.

Чи можуть чоловіки, які є особами з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи, виїжджати за кордон – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Виїзд осіб з інвалідністю за кордон

У Законі України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко визначений перелік осіб, які можуть виїжджати за кордон навіть під час діє воєнного стану.

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Відповідно до цього переліку, особи, що мають інвалідність будь-якої групи, можуть вільно перетинати кордон.

Тобто чоловік, який є особою з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи має право виїжджати за межі України. Проте є нюанс.

Чоловік повинен підтвердити свою інвалідність, щоб прикордонники пропустили його.

Як підтвердження можуть слугувати:

довідки до акту огляду медичною комісією ( форма № 157-1/о );

); посвідчення, яке підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги . Але в такому посвідченні має зазначатися група та причина інвалідності;

. Але в такому посвідченні має зазначатися група та причина інвалідності; довідки про отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу (форма затверджена Мінсоцполітики).

Хто може виїжджати за кордон під час воєнного стану

Крім осіб з інвалідністю, перетинати кордон України також можуть:

непридатні до військової служби;

громадяни, які проживають за кордоном;

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади;

визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців;

чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років;

чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей);

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України тощо.

У такому випадку, чоловік повинен мати відповідні документи, які б підтвердили його приналежність до будь-якої з цих категорій.