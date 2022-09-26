Вересень, 26 в 12:15

Зараз в Україні працює солідарна пенсійна система: громадяни, що працюють, сплачують певні відрахування у Пенсійний фонд.

За такою самою схемою кошти списуються із підприємств. Після цього фонд виплачує кошти українським пенсіонерам.

Однак через те, що кількість населення зменшується, робити це з кожним роком дедалі складніше.

Зараз дивляться

Цієї осені влада планує розглянути законопроєкти про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Що означає накопичувальна пенсія і як це працюватиме – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке накопичувальна пенсія

Наступного року в Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування.

Нововведення передбачають створення індивідуальних пенсійних накопичень громадян через казначейство. Якщо Рада проголосує за цей законопроєкт, то вже наступного року пенсійна реформа в Україні набуде чинності.

Таким чином, українці зможуть накопичувати гроші для майбутньої пенсії на казначейському рахунку. Відповідно до цього законопроєкту, облік майбутніх пенсіонерів, а також їхні персональні рахунки доручать Мінцифрі.

А керування накопиченими грошима довірять Казначейству.

Що таке накопичувальна пенсія та хто може її отримати

На момент укладання договору людині має бути менше 65 років. У пояснювальній записці до проєкту пишуть, що таке запровадження сприятиме підвищенню рівня соціального захисту людей пенсійного віку.

Накопичувальну пенсію можна буде забрати одразу після того, коли настане пенсійний вік (якщо потрібні будуть гроші на лікування або на переїзд за кордон). Або розтягнути виплати на 10 років.

Також накопичувальну пенсію можна буде передати у спадок.

Однак державна накопичувальна система, на відміну від недержавних пенсійних фондів, буде обов’язковою для всіх українців від 18 до 35 років. Потім за бажання накопичення можна продовжити.

І в цьому випадку, внески у державний фонд регульовані владою. Вони становитимуть два відсотки від доходу, а згодом можуть зрости і до семи.

Накопичувальна пенсія в приватних пенсійних фондах

Приватні пенсійні фонди діють у нашій країні цілих 17 років. Їх близько 60. Однак до послуг НПФ вдалися лише 7% українців.

Вони працюють виключно в обласних центрах, а більшість – у Києві. Тому більшість пенсіонерів не можуть стати учасниками НПФ, а деякі – взагалі про них не чули.