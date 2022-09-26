КРОК 1. Готуємо електронний підпис для реєстрації на сайті Пенсійного фонду
- Зверніться в Центр сертифікації ключів. Вони працюють на підприємствах і в державних структурах. Список центрів можна переглянути в Центральному засвідчувальному органі. Послуга буде коштувати до 300 грн.
- Візьміть із собою необхідні документи: паспорт і його завірену копію, завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, платіжне доручення, заяву на формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису, USB-флешку.
КРОК 2. Реєструємося на сайті Пенсійного фонду
Коли ваш електронний підпис буде готовий, зайдіть на сайт Пенсійного фонду і зареєструйтеся. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку Увійти в систему і додати електронний ключ з USB-флешнакопичувача. Після цього необхідно ввести особисті дані: ПІБ, рік народження і місце реєстрації.
КРОК 3. Подаємо документи на сайті Пенсійного фонду
Серед переліку послуг оберіть пункт Заява на призначення пенсії. Заповніть анкету, страхові дані, документи і контакти. Для розділу Документи знадобляться скани паперових оригіналів:
- паспорта;
- скани документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- скан фото з паспорта.
КРОК 4. Заповнюємо заявку на оформлення пенсійного посвідчення онлайн
Система автоматично сформує вашу заявку і підкаже, як і де виправити помилки, якщо вони з’явилися. Коли все буде готово, дайте згоду на обробку поданої інформації.
КРОК 5. Отримайте пенсійне посвідчення
Вам прийде смс на вказаний номер щодо рішення про призначення пенсії. Час очікування – 10 днів. Після цього потрібно відвідати сервісний центр і отримати своє пенсійне посвідчення. Візьміть у СЦ оригінали поданих на сайт документів.