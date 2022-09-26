Коли ваш електронний підпис буде готовий, зайдіть на сайт Пенсійного фонду і зареєструйтеся. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку Увійти в систему і додати електронний ключ з USB-флешнакопичувача. Після цього необхідно ввести особисті дані: ПІБ, рік народження і місце реєстрації.