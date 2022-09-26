Програма обміну майбутніх лідерів FLEX: як українським учням поїхати навчатися до США
Уряд США запрошує українських школярів взяти участь у Програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX).
Що відомо про програму FLEX та як українським учням поїхати навчатися до США – дізнавалися Факти ICTV.
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)
FLEX була заснована у 1992 році та фінансується Державним департаментом США.
Основною метою FLEX є покращення взаєморозуміння між країнами та надання можливості молоді спостерігати за американським життям та бути його частиною.
З початку заснування понад 29 тис. школярів взяли участь у програмі.
FLEX – програма для учнів закладів загальної середньої освіти, яка надає школярам стипендії, що дозволяють дітям подорожувати до США, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати в американській родині.
Програма є безкоштовною для всіх і покриває:
- переліт дитини з України до США і назад;
- участь у підготовці до програми;
- проживання школяра в американській родині протягом одного навчального року;
- зарахування до американської середньої школи;
- медичне страхування, яке покриває лікування хвороб і стоматологічну допомогу;
- щомісячну стипендію;
- одноразову фінансову допомогу, яку учасник може витратити на придбання речей першої необхідності.
Проте є речі, які учасник та його батьки мають покривати самі:
- витрати, пов’язані з одержанням закордонного паспорта і дозволу батьків на виїзд дитини за кордон;
- особисті витрати, що перевищують щомісячну стипендію;
- витрати за додатковий багаж;
- телефонні дзвінки в Україну та витрати на інтернет.
Цікаво, що місцевість, де проживатимуть учасники програми, переважно сільська або приміська, а більшість із приймаючих родин відвідують церкву щотижня і є представниками християнства.
Відповідно до правил програми, кожен з учасників мешкає у родині, яка була обрана спеціальною приймаючою організацією.
Як українським учням взяти участь у програмі
Наразі організація Американської ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS розпочала відбір учасників на програму обміну (FLEX).
Як повідомили у Міністерстві освіти та науки України, учасниками конкурсу можуть бути учні, які:
- Народилися з 01.01.2006 до 15.07.2008 (15.02.2005 – 15.07.2008 для учасників з особливими потребами).
- На момент подання заявки навчаються в загальній середній школі України, або тимчасово проживають і навчаються за межами України, або навчаються дистанційно.
- Навчаються у 8, 9 або 10 класі школи.
- Є відмінниками (мають хороші оцінки).
- Володіють англійською мовою та можуть це продемонструвати під час участі у відборі.
- Є громадянами України та можуть отримати закордонний паспорт.
- Відповідають вимогам візи J-1.
- Школяр не перебував у США більше трьох місяців упродовж останніх 5 років.
Крім того, учні, які зараз проживають за кордоном через повномасштабну війну, теж можуть взяти участь у програмі обміну.
Конкурсний відбір на участь у програмі буде проходити у три етапи з вересня до грудня 2022 року.
Усі три етапи відбуватимуться в онлайн-форматі.
- І тур – заповнити аплікаційну форму та написати три невеликі твори на задані теми англійською мовою. Це необхідно виконати за 10 днів з моменту подання заяви.
Заповнити аплікаційну форму можна з 2 вересня до 13 жовтня 2022 року на сайті FLEX.
- ІІ тур – скласти короткий тест з англійської мови.
- ІІІ тур – заповнити анкету, написати твір англійською, пройти співбесіду та стандартизований тест з англійської мови.
Учасники, що пройдуть до ІІІ туру, будуть запрошені до участі в програмі офісом American Councils у Києві.