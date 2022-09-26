В яких випадках батько може отримати відпустку з догляду на дитиною до 3 років
Обоє батьків мають рівні права на декретну відпустку з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Це передбачено ст. 179 Кодексу законів про працю України (КЗпП) і ст. 18 закону Про відпустки.
Водночас батько може використати відпустку як повністю, так і частково або ж розділити її навпіл із матір’ю дитини.
Взяти декрет можуть також бабуся, дідусь, опікун або інші родичі.
Роботодавець не може відмовити батькові, який виявив бажання доглядати за своєю дитиною в перші роки її життя. За ним мають зберегти і робоче місце, і зарахувати час декрету в трудовий стаж.
Які документи потрібні для оформлення декретної відпустки для батька
Щоб піти у відпустку з догляду за дитиною до трьох років, батько дитини повинен надати на роботі такі документи:
- заяву на відпустку з догляду за дитиною;
- копії документа, необхідного для реєстрації народження дитини, або ж свідоцтва про народження.
Раніше, щоб батько міг піти в декрет, йому також потрібно було надати довідку з місця роботи матері дитини із зазначенням дати для підтвердження того, що вона вийшла з відпустки. Зміни у законодавстві прибрали дискримінаційний підхід, згідно з яким тільки мати могла передати право на декрет іншим.
Тому у випадках, коли мама, наприклад, є самозайнятою особою або ФОПом, батько теж не міг скористатися такою відпусткою.
Що таке одноразова додаткова 14-денна відпустка після народження дитини
Із 9 травня в Україні ввели одноразову відпустку після народження дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка оплачується за рахунок роботодавця.
У законі виділяються три категорії громадян, які мають на неї право. Це – чоловік, дружина якого народила дитину, батько дитини, який проживає в цивільному шлюбі з матір’ю дитини, а також бабуся чи дідусь, які доглядають за нею. Тобто хтось один із них.
Коли батько може отримати додаткову 14-денну відпустку
Батько може взяти таку відпустку винятково протягом трьох місяців із дня народження малюка.
Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до роботодавця і упродовж місяця (30 календарних днів із дня виходу в таку відпустку) надати копії документа, необхідного для держреєстрації дитини, або свідоцтва про народження.
Тобто, документи потрібні такі самі, як і для звичайного декрету.
Як в Європі чоловіків заохочують йти в декрет
Батьки і матері мають рівні права на декретну відпустку в таких європейських країнах, як Іспанія, Португалія, Франція, Фінляндія та Литва.
Найбільший досвід у цьому питанні мають країни Скандинавії. Наприклад, в Швеції з 480 днів загальної декретної відпустки батько дитини зобов’язаний взяти 60. Якщо він цього не зробить, сім’я не отримуватиме виплати.
А в Норвегії батьки повинні взяти по 10 тижнів декрету, інший же час розподілити між собою в будь-яких пропорціях.
У яких випадках батько-військовослужбовець може отримати відпустку для догляду за дитиною
Нещодавно Верховна Рада у першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною.
Однак законопроєкт передбачає можливість надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям тільки у тому разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем.
Відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини.
Для цього потрібно звернутися із заявою до роботодавця і надати свідоцтво про народження дитини. Декретну відпустку в цьому випадку не можна взяти грошима і розділити на кілька частин.