Вересень, 27 в 18:36

Котячий мер Львова Левчик, який живе у міській раді разом із псом-піротехніком Патроном розповів, як не замерзнути цієї зими.

Відео з порадами опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

– Левчик перейшов на новий рівень і тепер став експертом з енергоефективності. Ми дуже сподіваємось, що діти будуть показувати це відео батькам, а батьки – дітям. Попри легку, розважальну подачу, підготовка до зими – це справді важлива тема. На відео багато корисних порад про те, як правильно приготуватись, щоб не змерзнути, – зазначив він.

Як обігріти оселю, якщо не буде опалення

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Якщо прилетять російські ракети, батареї можуть не гріти. Тому Левчик уже підготував дрова для печі.

Якщо у вас є піч, кіт радить мати вдома вогнегасник та пісок.

Якщо у квартирі немає печі, варто мати електричний обігрівач – тоді потрібно перевірити, чи добре працює електрика.

Також Левчик розповів, як зберігати тепло в помешканні.

На зиму краще заклеїти вікна, щоб через них не проходив холод. Крім того, потрібно зробити запас їжі та води.

Якщо газова плита не працюватиме, допомогти може електрична або сухий спирт.

Як залишатись на зв’язку

– У Левчика є павербанк, щоб завжди бути на зв’язку з усіма. Хвостаті мають злагоджено керувати світом, – зазначили на відео.

Крім павербанка, вдома потрібно мати ліхтарики та радіо на батарейках.

Як треба економити воду та світло

– Левчик – мудрий кіт. Щоб не трапилась біда, він починає економити вже зараз. Вимикає світло в кімнатах, коли його там нема. Вимикає воду, коли не користується нею. Не випалює газ без потреби, – кажуть у відео.

До настання холодів українцям також варто запастися теплим одягом, термобілизною, теплими ковдрами.