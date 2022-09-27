Зимові канікули 2022-2023: коли почнуться та скільки триватимуть
Найулюбленіший час усіх школярів – канікули. Діти з нетерпінням чекають на кілька тижнів відпочинку від вчителів та домашніх завдань.
Зимові канікули – дуже особливі, адже це час Нового року, різдвяних святкувань, катання на санчатах та лапатого снігу.
Коли зимові канікули в Україні у 2022 році – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Зимові канікули 2022/2023
Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, школярі вийшли на навчання як завжди – 1 вересня.
Хтось пішов до школи на очне навчання, хтось – залишився на дистанційці.
Попри війну, дещо залишається незмінним. Зокрема, освітній процес. У 2022/2023 роках навчальний рік традиційно складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті.
Після кожної чверті школярі йдуть на заслужений відпочинок.
Цьогоріч зимові канікули триватимуть з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року
Канікули в Україні 2022-2023
Загальний план канікул такий:
- осінні – від 24 жовтня до 30 жовтня 2022 року;
- зимові – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року;
- весняні – від 17 березня до 2 квітня 2023 року;
- літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.
Крім того, українські школярі матимуть і кілька державних вихідних. Діти відпочиватимуть:
- з 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- з 1 по 4 травня – День праці, Великдень;
- з 8 по 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги.