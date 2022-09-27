Вересень, 27 в 18:20

Найулюбленіший час усіх школярів – канікули. Діти з нетерпінням чекають на кілька тижнів відпочинку від вчителів та домашніх завдань.

Зимові канікули – дуже особливі, адже це час Нового року, різдвяних святкувань, катання на санчатах та лапатого снігу.

Коли зимові канікули в Україні у 2022 році – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Зимові канікули 2022/2023

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, школярі вийшли на навчання як завжди – 1 вересня.

Хтось пішов до школи на очне навчання, хтось – залишився на дистанційці.

Попри війну, дещо залишається незмінним. Зокрема, освітній процес. У 2022/2023 роках навчальний рік традиційно складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті.

Після кожної чверті школярі йдуть на заслужений відпочинок.

Цьогоріч зимові канікули триватимуть з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року

Канікули в Україні 2022-2023

Загальний план канікул такий:

осінні – від 24 жовтня до 30 жовтня 2022 року ;

– від ; зимові – від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року ;

– від ; весняні – від 17 березня до 2 квітня 2023 року ;

– від ; літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.

Крім того, українські школярі матимуть і кілька державних вихідних. Діти відпочиватимуть: