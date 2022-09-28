Йдемо слідом за розмінуванням: Кубраков розповів про відновлення інфраструктури на Харківщині

Після деокупації частини Харківської області Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Укрзалізниця та підрядні організації забезпечили розчищення майже 200 км автомобільних доріг, а також повернули залізничне сполучення у 45 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– ЗСУ продовжують звільняти окуповані міста та села Харківщини, ДСНС розміновують наші землі, а ми йдемо слідом і відновлюємо транспортну інфраструктуру там, де це можливо.

Зараз у області працюють більше 10 державних та приватних компаній – усі разом для максимально швидкого відновлення. Тільки вчора до робіт було задіяно 12 компаній, 129 робітників та 52 одиниці спецтехніки, – написав міністр.