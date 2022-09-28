Спільно Кемп об’єднав 6 тис. місцевих та внутрішньо переміщених дітей із 30 громад Закарпаття
Влітку 2022 Спільно Кемп відбувся у трьох містах Закарпатської області – Сваляві, Іршаві та Ужгороді.
Загалом понад 6 тис. дітей та молодих людей з 30 громад Закарпаття взяли участь у проєкті.
Більшість дітей-учасників серед ВПО були родом з Донецької, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.
Спільно Кемп був організований ГО Культурна платформа Закарпаття за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та місцевими органами влади.
Мета Спільно Кемпу — сприяння соціальній згуртованості місцевих і внутрішньо переміщених дітей, створення можливостей для проживання власних емоцій, адаптація до складної ситуації.
Учасники проєкту також отримали корисні знання та креативні навички від провідних викладачів.
Працюючи з лекторами та менторами з креативної економіки, діти та молодь навчалися створювати власні історії та відео, випробовували себе в ролі режисерів, акторів, журналістів, дизайнерів, пожежників чи навіть мерів.
Кожен цикл тематичних занять являв собою комбінацію теоретичних і практичних знань, на основі яких діти та підлітки створювали авторський контент.
Результатом роботи з менторами стали відео, постери та афіші, музичні треки та NFT. У них йшлося про здорове харчування, демократію, рівність, гігієну, щеплення, мінну безпеку, збереження довкілля тощо.
Така практика допомагала адаптації дітей та молоді, формувала позитивні стосунки з однолітками та батьками.
Серед заходів Спільно Кемпу – понад 30 спортивних ліг разом з всеукраїнським рухом Олександра Педана Junior, понад 20 кіносеансів від Планети Кіно та більше 300 майстер-класів від провідних експертів інноваційного сектору та креативної економіки.
З 24 лютого Закарпаття прихистило більш ніж 400 тис. ВПО.
Війна та вимушений переїзд негативно впливають на розвиток дітей, їх стресостійкість, стосунки з іншими, ставлення до суспільства та самих себе.
Такі майданчики як Спільно Кемп пом’якшують психологічну травму та допомагають прожити складний період, завдяки глибокій інтеграції в екосистему соціалізаційних проєктів і активностей.
Подальші проєкти Культурної платформи Закарпаття та ЮНІСЕФ Україна спрямовані на взаємодію з дітьми у шкільному середовищі, підготовку та залучення їх до освітнього процесу.
Анонси подій і детальна інформація на сайті, у Facebook та Instagram.
Як це було, можна подивитись за лінком нижче:
https://drive.google.com/drive/folders/1xBT0f3dYeqSs6NMktm7D8tb_Wa-SaRtm