Вересень, 28 в 16:32

Влітку 2022 Спільно Кемп відбувся у трьох містах Закарпатської області – Сваляві, Іршаві та Ужгороді.

Загалом понад 6 тис. дітей та молодих людей з 30 громад Закарпаття взяли участь у проєкті.

Більшість дітей-учасників серед ВПО були родом з Донецької, Київської, Харківської та Дніпропетровської областей.

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Спільно Кемп був організований ГО Культурна платформа Закарпаття за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та місцевими органами влади.

Спільно Кемп об’єднав 6 тис. місцевих та внутрішньо переміщених дітей із 30 громад Закарпаття / 6 фотографий

Мета Спільно Кемпу — сприяння соціальній згуртованості місцевих і внутрішньо переміщених дітей, створення можливостей для проживання власних емоцій, адаптація до складної ситуації.

Учасники проєкту також отримали корисні знання та креативні навички від провідних викладачів.

Працюючи з лекторами та менторами з креативної економіки, діти та молодь навчалися створювати власні історії та відео, випробовували себе в ролі режисерів, акторів, журналістів, дизайнерів, пожежників чи навіть мерів.

Кожен цикл тематичних занять являв собою комбінацію теоретичних і практичних знань, на основі яких діти та підлітки створювали авторський контент.

Результатом роботи з менторами стали відео, постери та афіші, музичні треки та NFT. У них йшлося про здорове харчування, демократію, рівність, гігієну, щеплення, мінну безпеку, збереження довкілля тощо.

Така практика допомагала адаптації дітей та молоді, формувала позитивні стосунки з однолітками та батьками.

Спільно Кемп об’єднав 6 тис. місцевих та внутрішньо переміщених дітей із 30 громад Закарпаття / 5 фотографий

Серед заходів Спільно Кемпу – понад 30 спортивних ліг разом з всеукраїнським рухом Олександра Педана Junior, понад 20 кіносеансів від Планети Кіно та більше 300 майстер-класів від провідних експертів інноваційного сектору та креативної економіки.

Спільно Кемп об’єднав 6 тис. місцевих та внутрішньо переміщених дітей із 30 громад Закарпаття / 2 фотографии

З 24 лютого Закарпаття прихистило більш ніж 400 тис. ВПО.

Війна та вимушений переїзд негативно впливають на розвиток дітей, їх стресостійкість, стосунки з іншими, ставлення до суспільства та самих себе.

Такі майданчики як Спільно Кемп пом’якшують психологічну травму та допомагають прожити складний період, завдяки глибокій інтеграції в екосистему соціалізаційних проєктів і активностей.

Подальші проєкти Культурної платформи Закарпаття та ЮНІСЕФ Україна спрямовані на взаємодію з дітьми у шкільному середовищі, підготовку та залучення їх до освітнього процесу.

Анонси подій і детальна інформація на сайті, у Facebook та Instagram.

Як це було, можна подивитись за лінком нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/1xBT0f3dYeqSs6NMktm7D8tb_Wa-SaRtm