Вересень, 29 в 15:04

Багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку.

Причин може бути багато, але одна з них – це заморозка ваших пенсійних виплат.

Читайте, чому не приходить пенсія на картку і що із цим робити, у нашому матеріалі.

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Чому не приходить пенсія на картку

Якщо вам деякий час не надходить пенсія на картку, її могли заморозити. Заморожування пенсійних виплат – це коли вам припинили нарахування пенсії.

Заморожують пенсію у кількох випадках, але найчастіше тоді, коли ви не знімаєте гроші понад шість місяців. Також Пенсійний фонд припиняє виплату пенсії у тому випадку, якщо ви вказали недостовірні відомості при оформленні виплат, в інших випадках, передбачених законом, та коли пенсіонер помер.

Коли починають виплачувати пенсійні виплати

Пенсію починають виплачувати за рішенням територіального органу ПФ впродовж 10 днів після того, як з’ясують обставини умов для поновлення виплат.

Щойно у вас припинилися пенсійні виплати, ви повинні повідомити про це органи Пенсійного фонду. Якщо ви влаштувалися на роботу на посаду, яка дає право на виплати за вислугу років, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи на цій посаді.

Як отримати пенсію за минулий час

Якщо ви мали право на виплату пенсії, але не отримували її зі своєї вини, то виплати нараховують, але не більше, ніж за три роки. За рік вам виплатять пенсію відразу, а решту виплачуватимуть щомісяця рівними частинами (сума не перевищуватиме розміру поточної пенсії).

Для цього вам необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

Чому не приходить пенсія на картку: як відновити пенсійні виплати

Спочатку потрібно звернутися до найближчого органу ПФ та подати заяву, написану від руки.

З собою необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Після цього працівники Пенсійного фонду перевірять ваші документи та заяву.

Пенсійні виплати поновлюються.

Таким чином ви зможете отримати виплати, які вам увесь цей час не надходили (або які ви самі не забирали).