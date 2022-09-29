Низькі зарплати під час воєнного стану не вплинуть на розмір пенсій: що передбачено законом

Вересень, 29 в 14:40

Аби збільшити розмір пенсії, пенсіонерам можуть не враховувати зарплату, зароблену в період воєнного стану.

Справа у тому, що під час воєнного стану не кожен українець має високі заробітки, тому у Раді прийняли закон, який дозволяє не враховувати місяці з невигідним заробітком під час обчислення розміру пенсію.

Таким чином, низькі зарплати, зароблені під час воєнного стану, не вплинуть на розмір пенсій.

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Про це повідомили у Пенсійному фонді Україні.

2 вересня 2022 року був прийнятий Закон Про внесення зміни до статті 40 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану.

– Закон дозволяє, якщо це доцільно, виключити із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення, – повідомили у ПФУ.

У Пенсійному фонді нагадали, що для обчислення розміру пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу з липня 2000 року. Нарахована зарплатня кожної людини враховується для пенсії через індивідуальний коефіцієнт, який визначається на кожен місяць.

Саме тому, аби не псувати пенсіонерам майбутню пенсію, передбачена можливість виключення із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяців із невигідним заробітком.

В результаті, збільшується зарплата, з якої обчислюється пенсія, тобто збільшується і розмір пенсії.