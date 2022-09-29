Вересень, 29 в 15:55

Через повномасштабну війну в Україні, цього року частині українців автоматично перепризначать субсидію, яку вони отримували у 2021 році.

Водночас, ті українці, які переїхали, мають написати заяву на призначення субсидії на нове місце проживання. Як це зробити – дивіться в нашому матеріалі.

Цю новину повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час телемарафону.

Зараз дивляться

– Людина може продовжити отримувати субсидію, яка була призначена у місті, звідки вона перемістилася – і це буде проводитися автоматично. Або людина може звернутися за фактичним місцем проживання і призначити субсидію там, де вона фактично перебуває, і де їй потрібно оплачувати субсидію, – зазначив Музиченко.

Щоб оформити субсидію після переїзду, необхідно підтвердити проживання на новому місці. Це може бути договір оренди житла або довідка ВПО.

Як оформити субсидію на новому місці проживання

Щоб продовжити отримувати субсидію за новим місцем проживання, необхідно:

Звернутися у Центр надання адміністративних послуг, або в органи територіальної громади, або в службу соціального захисту. Надати працівникам центру документи, що підтверджують ваше переміщення з місця, де ви отримували субсидію в 2021 році. Написати заяву на призначення субсидії за новим місцем проживання.

Які документи потрібні

Вам знадобиться:

заява;

паспорт, ідентифікаційний код;

довідка про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (якщо є);

документи, які закріплюють право на отримання пільг (якщо є);

відомості про сімейні доходи;

інформація про осіб, які проживають у будинку/квартирі.