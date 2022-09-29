Українські бійці збили два російські штурмовики Су-25 на Миколаївщині

Вересень, 29 в 19:17

У Миколаївській області українські бійці збили два російські броньовані штурмовики Су-25, призначені для авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об’єктів за координатами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, літаки РФ збили у Баштанському районі Миколаївщини воїни зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування Південь.

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За вчорашню добу, окрім знищених чотирьох ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ ліквідували три безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Напередодні російські винищувачі Су-35 застосували п’ять керованих авіаційних ракет класу повітря-поверхня типу Х-59 по об’єктах Дніпропетровської та Запорізької областей.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що збили чотири із них. Одну ракету збито в Запорізькій області, одну – в Криворізькому районі, а ще дві ракети знищені в районі Синельникового.