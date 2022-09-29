Вересень, 29 в 16:58

В Україні ще двічі до кінця 2022 року буде підвищуватися розмір пенсійних виплат для окремих категорій громадян – з 1 жовтня та 1 грудня.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

– Торік ми планували декілька етапів підвищення пенсійного забезпечення, на це закладалися кошти. І з 1 жовтня відбудуться перерахунки, – зазначив він.

Так, із 1 жовтня зросте розмір мінімальної зарплати – на 200 грн, до 6 700 грн. У зв’язку з цим підвищиться мінімальна пенсія за віком для непрацюючих українців, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років). З 1 жовтня розмір пенсії для таких громадян становитиме 2 680 грн.

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Крім того, пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, нараховуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн, до досягнення ними 75 років.

Також із 1 жовтня запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років, які мають страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок. Мінімальний розмір пенсій таких людей не повинен бути нижчим за 3 тис. грн.

Зростуть і мінімальні розміри “військових” пенсій по інвалідності:

для людей з інвалідністю внаслідок війни розмір виплат становитиме від 4 396 грн до 6 532,50 грн (залежно від групи інвалідності та військового звання);

для інших – від 4 186 грн до 5 986,50 грн.

А з 1 грудня цього року пенсії зростуть через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 093 грн. Крім того, непрацюючим пенсіонерам віком до 70 років з повним страховим стажем мінімальна пенсія буде встановлена на рівні 2 500 грн.

Що чекає на пенсіонерів наступного року

Як наголосив Віталій Музиченко, наступного року таких підвищень для пенсіонерів у державному бюджеті не передбачено.

– Ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і першочергове фінансування армії, безпеки і оборони – це пріоритет №1. Але пріоритет №2 – це все-таки соціальні виплати, – заявив Музиченко.

Він уточнив, що загальний бюджет соціальних видатків на 2023 рік становить майже 800 млрд грн, із яких 233 млрд грн закладено на пенсії.

Загалом же підвищення соціальних стандартів у 2023 році планується на рівні 5,4% (у розрахунку рік до року).

– Звичайно, це дуже мало, але це те, що ми можемо собі дозволити… Якщо будуть зміни – на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, пріоритетом ми будемо закладати подальше зростання доходів населення, – запевнив Музиченко.

Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що уряд планує провести традиційну індексацію пенсій з 1 березня 2023 року, з урахуванням інфляції та середньої зарплати. В проєкті держбюджету закладаються відповідні кошти.