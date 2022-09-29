Вересень, 29 в 18:22

Багато українців переймаються, що субсидії у 2022 році можуть скасувати або значно скоротити.

Проте турбуватися не потрібно, у Мінсоцполітики наголосили, що кошти з бюджету на соціальну допомогу вже виділили.

Сума на 2022/23 рік становить 37,9 млрд грн. І вона може цілком покрити всі потреби громадян.

Зараз дивляться

Українців також цікавить питання, чи можна отримати субсидію, якщо в будинку прописана людина, яка фактично не проживає там.

Факти ICTV запитали у адвоката Катерини Аніщенко, як отримати субсидію, якщо людина зареєстрована, але не проживає з вами в будинку.

Субсидія 2022

Катерина Аніщенко пояснила, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

Але у випадку, коли кількість членів родини, які фактично проживають у будинку, є меншою за кількість зареєстрованих у ньому осіб, соціальні норми розраховуються лише на тих, хто точно проживає на цій житловій площі.

Тому доходи людей, які зареєстровані в будинку, але фактично за цією адресою не проживають, у сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

Як довести, що людина не проживає з вами

Доказами того, що людина не проживає разом із претендентом на отримання субсидії, є:

акти, підписані та складені уповноваженими особами (інспекторами);

довідка, видана на підставі акту щодо підтвердження факту непроживання, підписана не менш як трьома сусідами;

документ, який підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці (місті, області) у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, тривалим відрядженням, відбуванням покарання тощо;

договори оренди житла в іншому місці.

Катерина Аніщенко додає, що в заяві та декларації на отримання субсидії варто зазначати всіх зареєстрованих осіб.

Крім того, до них потрібно прикріплювати один із вищезазначених документів на підтвердження того, що особа з вами не проживає.

В іншому разі, заява та декларація вважатимуться недійсними, якщо ви не вкажете усіх, хто прописаний у будинку.

– Якщо кількість осіб, зазначених у відомостях про склад зареєстрованих у будинку, відрізняється від кількості осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, рішення про кількість членів домогосподарства, на яких призначається житлова субсидія, ухвалюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, – пояснює адвокат.

Тому Катерина Аніщенко рекомендує одержувачам субсидії не приховувати інформацію, що може вплинути на розмір та право на отримання допомоги, адже рано чи пізно під час перевірок це стане відомо.

Крім того, адвокат нагадує: оскільки це бюджетні кошти – їх доведеться повертати у разі зазначення неправдивої інформації.

Тому кожен має можливість звернутися в органи соцзахисту за місцем проживання і порадитись, як краще зробити.

Перерахунок субсидій у 2022 році відбудеться вже 5 жовтня. Адже працівникам державних установ для розрахування субсидії потрібно отримати ще певні відомості: