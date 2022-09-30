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ДБР та ГУР допомогли евакуювати з окупованого міста двох військових ЗСУ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ДБР та ГУР допомогли евакуювати з окупованого міста двох військових ЗСУ
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань разом із Головним управлінням розвідки Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським воїнам повернутися з тимчасово окупованого міста на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Так, оперативники ДБР отримали інформацію, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місті на Сході України. Обидвоє отримали поранення під час боїв у березні 2022 року.

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Для наших воїнів знайшли безпечне місце перебування, забезпечили усім необхідним для лікування, поки бійці не одужали.

– Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, відпрацювали оперативну комбінацію для їхньої евакуації: придбали автотранспорт, розробили основний та запасні маршрути руху і відповідну легенду, – розповіли в ДБР.

25 вересня військові через блокпост перетнули лінію зіткнення та без проблем повернулися на підконтрольну Україні територію.

Наразі військові проходять реабілітацію, а згодом планують продовжити військову службу.

Напередодні Україна повернула з російського полону чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Джерело: ДБР
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