Вересень, 30 в 10:43

Державне бюро розслідувань разом із Головним управлінням розвідки Міноборони провели спеціальну операцію та допомогли двом українським воїнам повернутися з тимчасово окупованого міста на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Так, оперативники ДБР отримали інформацію, що двоє українських військових перебувають у тимчасово окупованому місті на Сході України. Обидвоє отримали поранення під час боїв у березні 2022 року.

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Для наших воїнів знайшли безпечне місце перебування, забезпечили усім необхідним для лікування, поки бійці не одужали.

– Наприкінці вересня, коли українські військовослужбовці змогли самостійно пересуватись, відпрацювали оперативну комбінацію для їхньої евакуації: придбали автотранспорт, розробили основний та запасні маршрути руху і відповідну легенду, – розповіли в ДБР.

25 вересня військові через блокпост перетнули лінію зіткнення та без проблем повернулися на підконтрольну Україні територію.

Наразі військові проходять реабілітацію, а згодом планують продовжити військову службу.

Напередодні Україна повернула з російського полону чотирьох морпіхів та двох цивільних.