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Факти / Україна / Суспільство

Що таке анексія та її відмінність від окупації: розповідаємо простими словами

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Окупація Криму
Фото: Getty Images

У 2014 році РФ незаконно окупувала та анексувала український півострів Крим. З того часу українці постійно чують поняття анексія.

Що таке анексія простими словами та чим вона відрізняється від окупації – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке анексія

Це насильницьке захоплення чужих територій, на які в інших немає жодних прав.

Зараз дивляться

У перекладі з латинської анексія (annexio) означає приєднання. Таке “приєднання” вважається одним з видів збройної агресії.

Якщо звернутися до міжнародного гуманітарного права, то воно визначає анексію як незаконне приєднання державою всієї або частини території іншої держави (або будь-якого простору).

А от у Московії замість правового поняття анексія використовували пропагандистське кліше – збирання, примноження, приєднання земель. Це й не дивно, адже навіть геноцид та терор московити називали замиренням народів.

Анексія безпосередньо пов’язана зі зміною суверенітету та правового статусу захоплених територій, а також має правові наслідки на світовій арені. Зокрема, міжнародно-правову відповідальність.

Крім того, після анексії держава-загарбник зазвичай оголошує анексовані території частиною своєї країни, як це і сталося з Кримом.

Анексія та окупація – різні поняття

За своєю суттю вони дуже схожі, проте відмінність все ж є.

Окупація — це тимчасовий міжнародно-правовий режим, який жодним чином не пов’язаний із переходом суверенітету над територією однієї держави до іншої.

Саме тому захоплені території України з 24 лютого 2022 року вважаються окупованими. 

Щоб зрозуміти відмінність між анексією та окупацією, варто розібрати їх окремо.

Анексія:

  • насильницьке приєднання чужих територій до складу держави-окупанта;
  • держава-агресор привласнює анексовані території у правовому порядку;
  • країна, у якої анексували території, визнає таке приєднання незаконним;
  • у разі повернення територій необхідно змусити державу-агресора відмовитися від правових претензій на них.

Окупація:

  • відбувається під час збройного конфлікту, військових дій;
  • територія захоплюється шляхом просування військ ворога;
  • обидві сторони визнають території тимчасово окупованими на час ведення війни;
  • повернення територій не потребує зміни правового статусу.

Кілька історичних прикладів анексії

  • 1783-1917-1991 — Російська імперія анексувала Кримське ханство.
  • 1821-1885 — анексія Судану Єгиптом.
  • 1833-досі — Велика Британія анексувала Фолклендські острови.
  • 1848-1962 — Франція анексувала Алжир.
  • 1861-1865 — Іспанія анексувала Домініканську Республіку.
  • 1900-досі — США анексували Гавайські острови.
  • 1910-1945 — Японія анексувала Корею.
  • 1914-1936 — Велика Британія анексувала Єгипет.
  • 1990-1991 — Ірак окупував і анексував Кувейт.
  • 2014-досі — Російська Федерація окупувала і анексувала Автономну Республіку Крим та Севастополь.
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