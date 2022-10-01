Пориви вітру 15-20 м/с: де в Україні оголосили штормове попередження

Жовтень, 01 в 16:31

В Україні у неділю, 2 жовтня, погіршиться погода. На Правобережжі країни оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

— 2 жовтня вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с, – йдеться в повідомленні.

Синоптики попередили про перший рівень небезпечності (жовтий).

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У столиці та Київській області також прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с. Вночі у Києві очікується значний дощ, а в вдень опади лише місцями.

Загалом вже завтра в Україні трохи похолодає. Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +13 +18 градуси. На півдні та сході вночі +12 +17, а вночі до +23 градусів.