Пориви вітру 15-20 м/с: де в Україні оголосили штормове попередження
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В Україні у неділю, 2 жовтня, погіршиться погода. На Правобережжі країни оголошено штормове попередження.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
— 2 жовтня вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с, – йдеться в повідомленні.
Синоптики попередили про перший рівень небезпечності (жовтий).
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У столиці та Київській області також прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с. Вночі у Києві очікується значний дощ, а в вдень опади лише місцями.
Загалом вже завтра в Україні трохи похолодає. Температура повітря складатиме в середньому вночі +9 +14 градусів, а вдень +13 +18 градуси. На півдні та сході вночі +12 +17, а вночі до +23 градусів.