Жовтень, 01 в 21:26

За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше, а від псевдореферендумів Росії на тимчасово окупованих територіях вже не залишилося жодного сліду.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 жовтня.

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– А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське? Український рух продовжуватиметься, – запевнив президент.

За його словами, український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії, однак вже немає і сліду від псевдореферендуму.

– Для України це логічно. А для ворога таких “нестиковочок” буде все більше і більше. Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року. Там буде наш прапор, – заявив Зеленський.

Ще більше голосів у світі приєдналися до засудження псевдореферендумів і спроби анексії Росією території України, зазначив глава держави. Вже є десятки заяв, які чітко підтримують Україну та міжнародне право, засуджуючи Росію за черговий агресивний крок.

Росія порушує цілі та принципи ООН, Статут ООН, а псевдореферендуми та спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили. І у Росії немає права вето, яке може зупинити чи скасувати це розуміння світу, вважає президент України.