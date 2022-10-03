Жовтень, 02 в 23:05

Коли на тимчасово окуповані території повертається прапор України, то про російські псевдореферендуми з фальшивими папірцями ніхто не згадує, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– Це, знаєте, тенденція така… Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує, – зазначив глава держави.

Звичайно, крім правоохоронних органів України – кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, відповідатиме за злочини, запевнив президент.

Зараз дивляться

За його словами, цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах української оборонної операції.

– І я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників, спецслужбовців до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу, – сказав Зеленський.

Україна готується до створення навчального центру і заводу компанії Baykar, а також спільного виробництва авіадвигунів.

– Потужну спільну заяву маємо сьогодні від лідерів девʼятьох держав НАТО: Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони засудили російські ескалаційні кроки й, що дуже важливо, підтримали наше прагнення стати повноправним членом НАТО.

Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області, але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки цим містом, запевнив президент України.