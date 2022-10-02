Одна помилка тягне за собою іншу: ЗСУ прорвали оборону окупантів біля Куп’янська-Вузлового
Українські захисники прорвали оборону російських окупантів на східному напрямку від Куп’янська-Вузлового, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– Але злі російські мови кажуть жахливі речі. Куп’янськ-Вузловий – на північ бачите, такий вузол там утворився. Ось ці злі язики стверджують, що там на півночі ще біда розвивається у бік Сватового.
Кажуть, темпи просування такі, пишуть злі російські мови, що буквально не знаєш, як це все поліфікувати, бо оборони немає. А знаєш, чому їх немає? Їх смикнули під Лиманом – одна помилка тягне за собою іншу помилку, друга помилка, третя помилка.
Арестович вважає, що правильний наступ безпосередньо залежить від оперативності дій та ухвалення рішень з урахуванням обстановки на різних напрямках.
– Сенс правильного наступу в тому, що ми рухаємося швидше, ніж вони встигають оцінити обстановку на основі раніше отриманої інформації та ухвалити відповідні рішення. Поки ці рішення ухвалили, вони знову не відповідають обстановці, бо наші все далі, глибше, глибше тощо. У цьому сенс бліцкригу, повітряно-наступної операції, яка була проведена.
Джерело: Фейгін Live