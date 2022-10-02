Одна помилка тягне за собою іншу: ЗСУ прорвали оборону окупантів біля Куп’янська-Вузлового

Українські захисники прорвали оборону російських окупантів на східному напрямку від Куп’янська-Вузлового, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Але злі російські мови кажуть жахливі речі. Куп’янськ-Вузловий – на північ бачите, такий вузол там утворився. Ось ці злі язики стверджують, що там на півночі ще біда розвивається у бік Сватового.

Кажуть, темпи просування такі, пишуть злі російські мови, що буквально не знаєш, як це все поліфікувати, бо оборони немає. А знаєш, чому їх немає? Їх смикнули під Лиманом – одна помилка тягне за собою іншу помилку, друга помилка, третя помилка.