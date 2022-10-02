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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти вивезли до Підмосков’я 76 дітей-сиріт з Луганщини – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Сергій Гайдай

Росіяни продовжують вивозити українських дітей. Ще 76 сиріт вони перемістили з Луганської області до центрів для неповнолітніх у Московській області.

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, чотири регіони РФ мають прийняти їх у складі сімейних груп.

– Загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої ЛНР, готуються до передачі під опіку до російських родин. Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових, – наголосив він.

Гайдай каже, що росіянам байдуже, бо на Луганщині вони тимчасово, їхні втрати напередодні зросли внаслідок звільнення Лиману в Донецькій області.

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Фото: Сергій Гайдай

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