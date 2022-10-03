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Факти / Україна / Суспільство

В Україні реалізують проєкт будівництва нового флоту – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
флот україни
Фото: Генштаб ЗСУ

Україна реалізує проєкт будівництва нового флоту для нашої країни та всі інші заплановані ідеї, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 жовтня.

– І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо усі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що відвідування глави Офісу президента Андрія Єрмака компанії Baykar – не символічне.

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– Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії Baykar, а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов’язково реалізуємо ці проєкти, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна завжди була та стане одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості.

– І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221 дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави, – наголосив він.

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