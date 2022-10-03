Жовтень, 03 в 19:13

Вже потроху їсть та поступово відновлюється від контузії – у Дніпрі ветеринари розповіли про стан пса Крима, котрий постраждав внаслідок ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29-те вересня. Тоді від прильоту російської ракети Х-22 загинула родина – мама з двома дітьми та бабуся.

Відео та фото, як на руїнах розбитої хати сидить переляканий пес і ніби плаче – майже нікого не залишило байдужим.

Власниця пса Крима – родичка загиблої родини, яка проживала поруч у будинку і дивом вціліла – дістала перелам ноги. Її помешкання теж зруйноване.

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Рудого цуцика вона привезла з Алупки 12-13 років тому. Крима виявили рятувальники, які приїхали на виклик. І одразу передали до зоослужби. Пес був у вкрай важкому психологічному стані – спершу ні на кого не реагував, а потім поводився агресивно.

Ветеринари його обстежили та виявили кілька хвороб і пухлину. Пес був контуженим та частково оглух. І дійсно плакав.

– Собаки плачуть, собаки стресують, вони не їдять по декілька днів, собаки все розуміють і дуже переживають. В нього серцева недостатність. І через поважний вік, йому 12 років, лікування треба дуже лагідне. Контузія потроху проходить. Він їсть, але ще не дуже добре, – каже Ірина Пономаренко, начальниця відділу реєстрації тварин КП Зооконтроль.

Нині Крим вперше після крапельниць вийшов на прогулянку. Опікується ним один працівник, якому він довіряє. Поки що пса лікуватимуть ветеринари, бо і повернути Крима нема куди – його двір зруйнувала російська ракета.

Нагадаємо, у ніч на 29-те вересня російська армія завдала кількох ракетних ударів по Дніпру. Під час прильоту по приватному сектору загинула ціла родина, яка мирно спала у будинку: бабуся Алла, мама Наталія, і її діти – 8-річний Іван та 9-річна Василіса.

Тіла людей рятувальники буквально збирали по шматках. Батько загиблих дітей нині воює у лавах ЗСУ.