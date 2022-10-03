Жовтень, 03 в 10:16

Вітер вважається сильним тоді, коли його швидкість перевищує 19 м/с.

Супроводжує такий вітер найчастіше сильний дощ. Іноді – повені чи мороз.

Такі погодні умови можуть спричинити катастрофу.

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Карта вітрів Україна

Щоб не стати жертвою сильного вітру і знати більше про погодні умови, вам необхідно відкрити мапу вітрів онлайн.

У ній ви побачите напрямки вітрів у вашому регіоні, їхню швидкість та інші характеристики.

Карта вітрів Windy

На швидкості 14-15 м/с можуть перекидатись різноманітні металеві конструкції, обламуються гілки на деревах.

Штормовий вітер – 26 м/с, може обірвати лінії електропередач та транспортних мереж.

А ось іскри, які йдуть від проводів, можуть спричинити сильну пожежу.

Вітер силою в 28 м/с здатний не тільки знести лінії електропередач, а й створити величезні завали через гілки та впалі дерева.

Катастрофічною вважається сила вітру 31,5 м/с.

Такий вітер руйнує легкі будівлі та розбиває скло у вітринах.

Це дуже небезпечно, якщо біля вікон ходять люди.

До того ж можуть обірватися лінії електропередачі; вони спокійно колихаються за вітром і становлять сильну небезпеку для життя людей.

Що робити, якщо ви потрапили під сильний вітер