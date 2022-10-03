Карта вітрів: де відстежити погодні явища в Україні
Вітер вважається сильним тоді, коли його швидкість перевищує 19 м/с.
Супроводжує такий вітер найчастіше сильний дощ. Іноді – повені чи мороз.
Такі погодні умови можуть спричинити катастрофу.
Карта вітрів Україна
Щоб не стати жертвою сильного вітру і знати більше про погодні умови, вам необхідно відкрити мапу вітрів онлайн.
У ній ви побачите напрямки вітрів у вашому регіоні, їхню швидкість та інші характеристики.
Карта вітрів Windy
На швидкості 14-15 м/с можуть перекидатись різноманітні металеві конструкції, обламуються гілки на деревах.
Штормовий вітер – 26 м/с, може обірвати лінії електропередач та транспортних мереж.
А ось іскри, які йдуть від проводів, можуть спричинити сильну пожежу.
Вітер силою в 28 м/с здатний не тільки знести лінії електропередач, а й створити величезні завали через гілки та впалі дерева.
Катастрофічною вважається сила вітру 31,5 м/с.
Такий вітер руйнує легкі будівлі та розбиває скло у вітринах.
Це дуже небезпечно, якщо біля вікон ходять люди.
До того ж можуть обірватися лінії електропередачі; вони спокійно колихаються за вітром і становлять сильну небезпеку для життя людей.
Що робити, якщо ви потрапили під сильний вітер
- Насамперед відійдіть на велику відстань від скляних конструкцій і будинків, адже будь-який впалий зверху предмет може коштувати вам життя.
- Обходьте щити з рекламою, зупинки маршруток.
- Тримайтеся подалі від ліній електропередачі.
- Якщо вітер дуже сильний, а ви перебуваєте в трамваї, маршрутці або в авто, залиште його і тікайте в міцну велику будівлю.