Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: що відбувається на 222 добу війни (онлайн)

Архангельське і Миролюбівка на Херсонщині — під контролем України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках української оборонної операції, заявив глава держави.

Президент Франції Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність.

У Туреччині спустили на воду український корвет Гетьман Іван Мазепа. Він стане першим кораблем такого класу для Військово-Морських Сил ЗСУ.

Звільнення Лиману на Донеччині спровокувало хвилю підтримки з боку союзників та партнерів України.