Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: що відбувається на 222 добу війни (онлайн)

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: що відбувається на 222 добу війни (онлайн)

Архангельське і Миролюбівка на Херсонщині — під контролем України, повідомив президент Володимир Зеленський.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках української оборонної операції, заявив глава держави.

Президент Франції Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність.

У Туреччині спустили на воду український корвет Гетьман Іван Мазепа. Він стане першим кораблем такого класу для Військово-Морських Сил ЗСУ.

Звільнення Лиману на Донеччині спровокувало хвилю підтримки з боку союзників та партнерів України.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:59 - 03 жовтня

Три європейські країни, серед яких Данія, Німеччина та Норвегія, профінансують виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України Zuzana-2, повідомив міністр оборони країни. За даними ЗМІ, ці САУ поставлять в Україну наступного року.

Zuzana 2

Фото: Jacob Bradford

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:50 - 03 жовтня

Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції, оминаючи етап плану дій щодо членства в Альянсі, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він запевнив, що Україна уважно слідкує за процесом прийняття Швеції та Фінляндії як повноцінних країн-членів НАТО.

– Україна враховує ці реалії. І враховувала ці реалії, подаючи заявку. Україна також не проти йти тим шляхом, – наголосив заступник глави Офісу президента.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:47 - 03 жовтня

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селища Архангельське та Миролюбівку Херсонської області, повідомив президент Володимир Зеленський.

– Подяка воїнам 129 бригади, які відзначилися хорошими результатами та звільнили, зокрема, Архангельське та Миролюбівку, – заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:42 - 03 жовтня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг про звільнення Лиману:

– Це свідчить про те, що українці досягають прогресу, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, хоробрості, своїм вмінням, але й, звичайно, сучасній зброї, яку надають США та інші союзники.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка