Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та Донеччині: що відбувається на 222 добу війни (онлайн)
Архангельське і Миролюбівка на Херсонщині — під контролем України, повідомив президент Володимир Зеленський.
Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках української оборонної операції, заявив глава держави.
Президент Франції Макрон пообіцяв Зеленському допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність.
У Туреччині спустили на воду український корвет Гетьман Іван Мазепа. Він стане першим кораблем такого класу для Військово-Морських Сил ЗСУ.
Звільнення Лиману на Донеччині спровокувало хвилю підтримки з боку союзників та партнерів України.
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