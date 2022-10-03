Жовтень, 03 в 12:17

В окупованому Мелітополі загарбники просто на вулицях ловлять чоловіків та відправляють до своїх військкоматів.

Про це в ефірі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами очільника міста, чоловіків хапають на вулицях та супроводжують до комендатури, щоб поставити їх на облік.

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– Вихідними зафіксували значну кількість прикладів такої примусової мобілізації. Когось затримують на кілька днів, когось одразу відпускають, – розповів Федоров.

Як наслідок такої примусової мобілізації, люди намагаються масово виїхати з окупованих територій. Наприклад, сьогодні зранку черга із 4 тис. мелітопольців стоїть у напрямку на Василівку.

– Окупанти не випускають людей. Вчора загарбники дозволили виїхати лише 50 людям, з яких дев’ять – діти. Крім того, тепер для виїзду необхідно оформлювати перепустки. Якщо ви ввечері поїхали додому поспати, а зранку приїхали і стали в чергу, ваша перепустка вже не діє. Необхідно оформлювати нову, – розповів Федоров.

За його словами, якщо люди намагаються виїхати маршрутками чи автобусами, то так транспортні засоби теж повинні оформлювати перепустки в окупантів.

Раніше повідомлялося, що російські військові переміщують нові комплекси С-300 у бік тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Міська рада Мелітополя