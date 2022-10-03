Жовтень, 03 в 8:25

З початку повномасштабної війни в Україні почала діяти мобілізація.

17 травня 2022 року президент України продовжив строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.

На який термін мобілізують та скільки військовослужбовець перебуватиме у лавах ЗСУ – дізнавалися Факти ICTV.

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Строки військової служби

– Мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу, – йдеться у законі України Про мобілізацію.

Мобілізація може бути загальною чи частковою та проводиться відкрито або приховано.

Загалом термін строкової військової служби становить:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців ;

; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були призвані на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Строки служби за контрактом

Згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі терміни:

для осіб рядового складу – три роки ;

; для осіб сержантського і старшинського складу – від трьох до п’яти років ;

; для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Для офіцерського складу:

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (спеціальностями льотного складу авіації – 10 років ; іншими спеціальностями – п’ять років);

; іншими спеціальностями – громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від двох до п’яти років;

для інших громадян – від одного до п’яти років.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на три роки ;

; для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від трьох до п’яти років ;

; для осіб офіцерського складу – на строк від п’яти до 10 років.

Продовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

Фото: Генштаб ЗСУ