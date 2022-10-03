Жовтень, 03 в 13:27

Сьогодні, 3 жовтня, українські воїни збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російський літак відмінусували бійці Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь.

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Сталося це опівдні у Бериславському районі Херсонщини.

У Командуванні не повідомляють, чи вдалося пілоту катапультуватися.

Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Літак може нести 250 снарядів. Він призначений для підтримки підрозділів безпосередньо над полем бою.

Зауважимо, що від початку повномасштабної війни російська авіація втратила щонайменше 265 військових літаків та ще 228 гелікоптерів.

Протягом 24 вересня українські десантники збили два російських літаки Су-25 та Су-30.