Вступ до НАТО підтримують 83% українців, до ЄС – 86%: результати опитування

Жовтень, 03 в 13:36

Абсолютна більшість українців – 83% – заявили про готовність проголосувати на референдумі за вступ нашої країни до НАТО, і це найвища підтримкка за всю історію спостережень, про що свідчать результати опитування, проведеного Рейтингом 1-2 жовтня. Ще у червні вступ до Альянсу підтримували 76%.

Зараз проти такої ініціативи 4% респондентів, ще 9% сказали, що взагалі б не голосували.

За результатами опитування, підтримка вступу України до ЄС наразі трохи вища – 86% готові голосувати у разі проведення референдуму. Проти лише 3% і 7% не хочуть голосувати.

Зараз дивляться

До речі, як зазначають соціологи, на відміну від вступу до Євросоюзу членство в НАТО дещо обережніше сприймається жителями східних областей: 69% – за, 9% – проти, 17% – не прийшли б на референдум, хоча тут динаміка дуже позитивна.

Соціологічна група Рейтинг 1-2 жовтня провела опитування 2 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також там, де був відсутній український мобільний зв’язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.