Жовтень, 03 в 11:48

У мережі з’явилося фото українського військового, який із національним прапором стоїть на вулиці начебто села Михайлівка Херсонської області.

На знімку воїн ЗСУ стоїть біля постаменту, напевне, у центрі села. Поряд із військовим – троє місцевих чоловіків.

Наразі офіційної інформації від Генштабу ЗСУ щодо звільнення Михайлівки немає.

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Також достеменно не відомо, яка саме це область, адже село із такою назвою є і в Запорізькій області, а у Херсонській – дві Михайлівки – Скадовського та Бериславського районів.

Крім того, за даними сайту Deep State, усі три Михайлівки Запорізької та Херсонської областей наразі перебувають під окупацією армії РФ.

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ звільнили село Золота Балка на Херсонщині.

Фото: Google Maps, Deep State