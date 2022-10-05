Будь-яка аномальна активність отримає негайну відповідь: Грабський про ядерні загрози

Жовтень, 05 в 14:10

Весь світ останнім часом обговорює ядерні погрози Російської Федерації проти України. Яка ймовірність, що РФ завдасть ядерних ударів по Україні, як відрізнити реальну небезпеку та інформаційні фейки – пояснив військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

– Я намагаюся все ж таки докопатися до першоджерела. Що в італійських, що в американських джерелах – вони посилаються на якісь анонімні джерела у російському середовищі. Для мене це вже є трохи дивним визначенням про реальність цього джерела.

Грабський зазначив, що у разі будь-якої аномальної активності в зоні ядерних об’єктів світ реагуватиме на ймовірні загрози.

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