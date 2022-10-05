Будь-яка аномальна активність отримає негайну відповідь: Грабський про ядерні загрози
Весь світ останнім часом обговорює ядерні погрози Російської Федерації проти України. Яка ймовірність, що РФ завдасть ядерних ударів по Україні, як відрізнити реальну небезпеку та інформаційні фейки – пояснив військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
– Я намагаюся все ж таки докопатися до першоджерела. Що в італійських, що в американських джерелах – вони посилаються на якісь анонімні джерела у російському середовищі. Для мене це вже є трохи дивним визначенням про реальність цього джерела.
Грабський зазначив, що у разі будь-якої аномальної активності в зоні ядерних об’єктів світ реагуватиме на ймовірні загрози.
– Людство протягом останніх десятиліть створило унікальну та досить ефективну систему моніторингу контролю за всіма ядерними об’єктами, які включають як озброєння, так і атомні електростанції. Будь-яка зміна або аномальна активність в зоні будь-якого ядерного об’єкта моментально отримує негайну відповідь, про що заявляють достовірніші джерела.
І для мене є більш значущим повідомлення, яке надходить від американської розвідки. Тобто повідомляють, що у разі будь-якої аномальної активності, яка свідчила б про підготовку до застосування ядерної зброї.