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Факти / Україна / Суспільство

Будь-яка аномальна активність отримає негайну відповідь: Грабський про ядерні загрози

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Будь-яка аномальна активність отримає негайну відповідь: Грабський про ядерні загрози
Фото: Depositphotos

Весь світ останнім часом обговорює ядерні погрози Російської Федерації проти України. Яка ймовірність, що РФ завдасть ядерних ударів по Україні, як відрізнити реальну небезпеку та інформаційні фейки – пояснив військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

– Я намагаюся все ж таки докопатися до першоджерела. Що в італійських, що в американських джерелах – вони посилаються на якісь анонімні джерела у російському середовищі. Для мене це вже є трохи дивним визначенням про реальність цього джерела.

Грабський зазначив, що у разі будь-якої аномальної активності в зоні ядерних об’єктів світ реагуватиме на ймовірні загрози.

Зараз дивляться

– Людство протягом останніх десятиліть створило унікальну та досить ефективну систему моніторингу контролю за всіма ядерними об’єктами, які включають як озброєння, так і атомні електростанції. Будь-яка зміна або аномальна активність в зоні будь-якого ядерного об’єкта моментально отримує негайну відповідь, про що заявляють достовірніші джерела.

І для мене є більш значущим повідомлення, яке надходить від американської розвідки. Тобто повідомляють, що у разі будь-якої аномальної активності, яка свідчила б про підготовку до застосування ядерної зброї.

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