Для картинки “щасливого життя”: окупанти хочуть привезти до Мелітополя 500 “волонтерів”
До Мелітополя російські військові хочуть привезти 500 псевдоволонтерів з Москви, намагаючись привернути будь-яку увагу жителів тимчасово окупованого міста.
Зокрема, мешканців задобрюють прихильники “русского міра” лише на камери прокремлівських телеканалів, створюючи зображення щасливого життя у “звільненому” Мелітополі.
– Замість вирішення міських проблем окупаційна влада в Мелітополі “по другому колу” відкриває льодову арену і басейн, а також зі старанністю воскрешає атмосферу СРСР, спотворюючи наше місто. А тепер на одному з рашистських інтернет-ресурсів окупаційна влада прозвітувала про те, що до міста завезуть 500 “волонтерів” із Москви, – повідомляють проукраїнські видання.
Пропагандисти стверджують, що вони начебто “допомагатимуть відновлювати інфраструктуру та налагоджувати мирне життя” в Мелітополі, яке зруйнували російські окупанти. Цих людей розселятимуть у порожніх квартирах жителів, які забирають загарбники.
Джерело: РІА Мелітополь